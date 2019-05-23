Ситуация на Донбассе: боевики устроили пять обстрелов и получили жесткий ответ

В результате вражеских обстрелов один боец ВСУ получил ранения

Фото: Facebook

На протяжении суток 22 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня, в том числе дважды с использованием вооружений, запрещенных минскими договоренностями – артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, также противник обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики устроили два обстрела в районе Марьинки – из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции Вооруженных сил Украины трижды подвергались обстрелам:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле Золотого-4;

- из минометов калибра 82 мм – у Новоалександровки;

- из гранатометов – в районе Попасной.

В результате обстрелов один боец Объединенных сил получил ранения. На вражеский огонь наши воины давали адекватный ответ: по данным разведки, 22 мая двое оккупантов были уничтожены и еще один ранен. Боевики потеряли одну БМП и один военный грузовик.

Напомним, ранее стали известны подробности ранения на фронте трех украинских бойцов. Ими оказались солдат Богдан Ворона, а также старшие солдаты Александр Беспалов и Александр Поян – они получили травмы, отражая наступление врага на позиции ВСУ. За проявленные мужество и отвагу их представят к наградам.

Мы также писали, что 21 мая боевики устроили пять обстрелов позиций Объединенных сил, а 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

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