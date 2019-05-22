Бойцы отразили наступление врага на Донбассе и были ранены: подробности боев

За проявленное мужество и отвагу Александра Беспалова, Александра Пояна и Богдана Ворону представят к наградам

Фото: AFP

В результате обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе 21 мая были ранены три бойца: солдат Богдан Ворона, а также старшие солдаты Александр Беспалов и Александр Поян.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, раскрыв подробности сражений, в которых они пострадали.

Беспалов был ранен после полуночи, во время попытки врага захвата взводный опорный пункт отдельной десантно-штурмовой бригады на Приазовье.

Когда боец с сослуживцами открыли огонь по оккупантам, те начали отступление и интенсивный обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Поян и Ворона получили ранения, обороняя взводный опорный пункт под населенным пунктом Шумы, на который начала скрытое передвижение группа пехоты оккупантов.

Попав под огонь, противник начал отступление, сопровождая его обстрелами позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

После ранения всем военнослужащим оказали неотложную помощь и эвакуировали. Сейчас жизням воинов ничто не угрожает.

За проявленные мужество и отвагу Александр Беспалов, Александр Поян и Богдан Ворона будут представлены к наградам.

Напомним, ранее стали известны подробности боя вблизи села Водяное на Приазовье, в ходе которого получил ранение солдат ВСУ Андрей Скосарев.

Мы также писали, что 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бойцы отразили наступление врага на Донбассе и были ранены: подробности боев". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"