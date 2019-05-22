Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Бойцы отразили наступление врага на Донбассе и были ранены: подробности боев

22 мая, 16:41

За проявленное мужество и отвагу Александра Беспалова, Александра Пояна и Богдана Ворону представят к наградам

Фото: AFP

В результате обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе 21 мая были ранены три бойца: солдат Богдан Ворона, а также старшие солдаты Александр Беспалов и Александр Поян.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, раскрыв подробности сражений, в которых они пострадали.

Беспалов был ранен после полуночи, во время попытки врага захвата взводный опорный пункт отдельной десантно-штурмовой бригады на Приазовье.

Когда боец с сослуживцами открыли огонь по оккупантам, те начали отступление и интенсивный обстрел позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Поян и Ворона получили ранения, обороняя взводный опорный пункт под населенным пунктом Шумы, на который начала скрытое передвижение группа пехоты оккупантов.

Попав под огонь, противник начал отступление, сопровождая его обстрелами позиций ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

После ранения всем военнослужащим оказали неотложную помощь и эвакуировали. Сейчас жизням воинов ничто не угрожает.

За проявленные мужество и отвагу Александр Беспалов, Александр Поян и Богдан Ворона будут представлены к наградам.

Напомним, ранее стали известны подробности боя вблизи села Водяное на Приазовье, в ходе которого получил ранение солдат ВСУ Андрей Скосарев.

Мы также писали, что 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, боевые действия, война на донбассе, потери ВСУ, шумы

Вы сейчас просматриваете новость " Бойцы отразили наступление врага на Донбассе и были ранены: подробности боев". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ранены двое военнослужащих

18 мая, 15:39

Российские наемники применили запрещенное "Минском" вооружение

Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе

29 марта, 18:50

В результате обстрелов один украинский военный погиб и еще двое ранены

Враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери

30 марта, 08:37

В результате ответного огня на Донбассе четверо оккупантов были уничтожен, шестеро ранены, а также уничтожены ЗРК и РЭБ

Боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек

20 марта, 07:08

Жарко было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении

На Донбассе от пули снайпера погиб военный медик

23 марта, 11:34

"Королевская" бригада ВСУ понесла потери под Новомихайловкой

Оккупанты получили жесткий ответ ВСУ: трое уничтожены, еще семеро – ранены

23 апреля, 07:27

В результате вражеских обстрелов один украинский боец погиб и еще трое получили ранения

Климкин: ребенка, которого удерживали в посольстве Дании, вернули

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

У Зеленского озвучили требования к Антикоррупционной прокуратуре

Гройсман рассказал, что будет после роспуска коалиции

"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал

Стюардесса сгоревшего лайнера рассказала о спасении пассажиров

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду на 340 млн грн

ЗАЗ выставил на продажу свое имущество

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Украине запретили популярное обезболивающее

Когда Троица: дата и сколько будем отдыхать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь