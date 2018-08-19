Ситуация на Донбассе: день прошел без потерь

С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, среди военнослужащих ООС потерь нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Объединенных сил.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня ... за эти сутки потерь среди наших военнослужащих не допущено", – говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединский и Луганское.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 18 августа, боевики на Донбассе 43 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины, в том числе четыре раза – из тяжелого вооружения.

А 7 августа, боевики на Донбассе 40 раз обстреляли позиции украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

По итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести".