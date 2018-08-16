250 боевиков уничтожены, 420 – ранены: офицер ВСУ рассказал о 100 днях ООС

С начала ООС боевики не успокаивались и провоцировали украинских военных на ответный огонь

В течение первых 100 дней Операции объединенных сил украинские военные нанесли боевикам значительные безвозвратные и санитарные потери.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что, игнорируя Минские договоренности, местные боевики и российские наемники каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

"По итогам 100 дней в подразделениях российско-террористических войск "ЛДНР" были ликвидированы около 256 боевиков и около 427 наемников получили ранения различной степени тяжести", – сообщил Анатолий Штефан.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал сайту "Сегодня" о кровавых "сюрпризах" боевиков и назвал причины обострения ситуации на Донбассе.

Напомним, 15 августа ситуация в районе проведения ООС оставалась напряженной, однако вполне контролируемой. Противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск, из них шесть раз – из запрещенного "Минском" вооружения, в том числе из РСЗО "Град", чего не происходило несколько последних месяцев. Ответным огнем два оккупанта были уничтожены, трое – получили ранения.