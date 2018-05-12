Ситуация на Донбассе обострилась, идут круглосуточные бои

Боевики активно применяют тяжелое вооружение, но получают адекватный ответ от ВСУ

Активные боевые действия продолжались во всех направлениях. Боевики в течение прошедших суток 50 раз нарушали Минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Боевики в очередной раз, в нарушение норм Международного гуманитарного права, около 20.00 11 мая обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Зайцево.

На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка интенсивность боев росла с наступлением темного времени суток.

Более напряженная обстановка сложилась на Донецком направлении, где круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески.

Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на Мариупольский направлении.

В результате адекватного ответа, по данным разведки, уничтожено троих и ранено четверо боевиков российско-террористических войск. Во время боевых действий трое наших защитников были ранены и эвакуированы в госпиталь. В течение текущих суток, 12 мая, потерь нет.

Напомним, в течение суток 11 мая боевики на Донбассе 55 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Украинские воины рассказали, что ни одного дня под Широкино не проходит без обстрела от боевиков, но те получают достойный ответ.



