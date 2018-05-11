Боевики на Донбассе 55 раз обстреливали украинцев: ранены трое бойцов ВСУ

Противник 15 раз открывал огонь из тяжелых вооружений, в том числе 152-мм орудий

За прошедшие сутки, 11 мая, боевики на Донбассе 55 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате которых трое наших воинов получили легкие осколочные ранения.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, боевые действия шли в основном на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Зайцево, Новозвановка, Авдеевка, Водяное, шахта "Бутовка", Пески. Также напряженной была ситуация в районе Попасной и Широкино.

Украинцы ликвидировали двух боевиков, еще трех ранили во время попытки штурма позиций ВСУ в Авдеевской промзоне. Кроме того, сообщается, что боевики на протяжении суток 15 раз открывали огонь из тяжелых вооружений, в том числе из 152-мм орудий в глубине обороны Объединенных сил, которые "давали адекватный ответ и вели активную оборону".

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая только на Авдеевском направлении противник потерял пять человек погибшими и семь ранеными, о чем рассказали в штабе операции Объединенных сил.

Также напомним, что 9 мая боевики на Донбассе пошли на штурм. В результате атак боевиков погиб один военнослужащий ВСУ, еще пятеро получили ранения, а один – боевую травму.