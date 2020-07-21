"Ситуация там сложная": Скибицкий рассказал, что происходит в "армии Л/ДНР"

Наемники из России получают в 5-10 раз больше, чем местные боевики

Оккупационные войска т.н. "ДНР" и "ЛНР" испытывают серьезные проблемы, боевики бегут оттуда. Россия платит своим военнослужащим намного больше, чем местным т.н. "ополченцам". Об этом заявил в интервью сайту "Сегодня" представитель Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

"Ситуация там сложная: некомплект воюющих, проблемы с выплатами денег, нежелание воевать на передовой и рисковать своей жизнью. Есть факты дезертирства с оружием, есть факты недоверия командирам-россиянам", – сказал он.

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Представитель ГУР отметил, что наемники из России получают в 5-10 раз больше, чем местные боевики.

"Все зависит от должности, которую занимают кадровые военнослужащие Вооруженных сил России или российские наемники. Для них выплаты начинаются с 45 тыс. российских рублей, а для местных – с 18 тыс. рублей", – сказал Скибицкий.

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Напомним, недавно в штабе Объединенных сил рассказывали, что о хаосе в "Л/ДНР" – боевики теряют оружие, устраивают смертельные драки. В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние, процветают наркомания и алкоголизм.

А тем временем на передовой обастановка продолжает оставаться напряженной, ВСУ несут потери:

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