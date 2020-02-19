Сколько паспортов Россия выдала на Донбасс: в МИД Украины назвали шокирующую цифру

Паспорт "ЛНР". Фото: pravograd.org

На оккупированном Донбассе более 125 тысяч украинцев получили российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень – более 125 тысяч человек получили там российские паспорта", – заявил он.

Дипломат добавил, что большинство стран не признают такие паспорта у жителей ОРДЛО. Несмотря на это, Россия продолжает выдавать документы.

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Как сообщали новости "Сегодня", Евросоюз отказался выдавать визы крымчанам с российскими паспортами. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС не признал и не признает аннексию Крыма Россией.

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Кроме того, Канада отказалась выдавать визы жителям "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами. Канадские власти считают такие паспорта недействительными.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

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