Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

"Сливают" секретную информацию в интернет: в "Л/ДНР" появилась проблема

26 октября, 05:18

Боевики продолжают хвастаться селфи с войны, тем самым подставляя себя

/ Фото: Сегодня

На оккупированных территориях командование боевиков принимает меры по предотвращению "слития" информации о расположении войск. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в Facebook сообщил о нелепых случаях у боевиков.

Так, штабами "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ" готовится ряд указаний по совершенствованию режима секретности и скрытности оперативного управления войсками в связи с нарушениями в этой сфере, выявленных в ряде частей и подразделений.

"Среди наиболее отличившихся — 9-й омсп, 7-я и 5-я омсбр, 6-й и 11-й омсп. Наиболее типичными стали — размещение в сети интернет фото с геопривязкой, ведение служебных переговоров по незащищенной связи, допуск гражданских лиц на позиции и в места дислокации", – написал Машовец.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе из России в "Л/ДНР" прибыла важная комиссия по ракетному вооружению. Командование РФ проверит потребности боевиков для будущих поставок на Донбассе запрещенного вооружения.

В тренде
"Не нашел себя в жизни": стала известна причина самоубийства депутата в Полтавской области

В то же время у противника проблемы с комплектацией войск – от боевиков "Л/ДНР" бегут новобранцы. Пополнение для войска боевиков готовят российские кадровые офицеры, но новоиспеченные боевики в шоке от происходящего.

Смотрите также видео, как ВСУ уничтожили на одном из участков фронта три вражеских дзота, блиндаж и троих боевиков. Постаралась разведгруппа К-2 из 54 бригады:

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боевики машовец

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"Политика
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУУкраина
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробностиДонбасс
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фото
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фотоПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...