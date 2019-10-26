"Сливают" секретную информацию в интернет: в "Л/ДНР" появилась проблема

Боевики продолжают хвастаться селфи с войны, тем самым подставляя себя

/ Фото: Сегодня

На оккупированных территориях командование боевиков принимает меры по предотвращению "слития" информации о расположении войск. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в Facebook сообщил о нелепых случаях у боевиков.

Так, штабами "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ" готовится ряд указаний по совершенствованию режима секретности и скрытности оперативного управления войсками в связи с нарушениями в этой сфере, выявленных в ряде частей и подразделений.

"Среди наиболее отличившихся — 9-й омсп, 7-я и 5-я омсбр, 6-й и 11-й омсп. Наиболее типичными стали — размещение в сети интернет фото с геопривязкой, ведение служебных переговоров по незащищенной связи, допуск гражданских лиц на позиции и в места дислокации", – написал Машовец.

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Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе из России в "Л/ДНР" прибыла важная комиссия по ракетному вооружению. Командование РФ проверит потребности боевиков для будущих поставок на Донбассе запрещенного вооружения.

В то же время у противника проблемы с комплектацией войск – от боевиков "Л/ДНР" бегут новобранцы. Пополнение для войска боевиков готовят российские кадровые офицеры, но новоиспеченные боевики в шоке от происходящего.

Смотрите также видео, как ВСУ уничтожили на одном из участков фронта три вражеских дзота, блиндаж и троих боевиков. Постаралась разведгруппа К-2 из 54 бригады:

Видео: facebook.com/K2.54OMBr

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