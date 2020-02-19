Смертельный бой под Золотым: в ОБСЕ заявили об огромном количестве взрывов

/ Фото: Минобороны РФ

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 2 300 взрывов в районе Золотого, где 18 февраля боевики атаковали позиции украинской армии, попытавшись прорвать оборону. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии.

"Утром 18 февраля, в период с примерно 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого и ведения наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке (бывший Стаханов; неподконтрольная правительству Украины территория, 50 км к западу от Луганска) и Попасной (под контролем Украины), а также осуществление мониторинга с помощью камер видеонаблюдения СММ констатировала существенный рост количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в числе прочего, более 2 тысяч 300 взрывов", – говорится в отчете.

Наблюдатели добавили, что уже после пятичасового боя был запущена в указанный район беспилотник ОБСЕ и сейчас идет анализ материалов фото- и видеофиксации.

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Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

/ Фото: Сегодня В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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