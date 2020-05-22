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Снайпер ВСУ ликвидировал боевика под Донецком: появилось видео

22 мая, 15:17

Сергей Мартынец

Стрелок ВСУ очистил украинскую землю от еще одного оккупанта

Снайпер Вооруженных сил Украины ликвидировал российского боевика на Донецком направлении. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадим.

"Окраина оккупированного Донецка. 850 метров. Очередной российский оккупант вышел приобрести билет на Кобзона. Верьте в наших воинов", – написал он.

На видео видна фигура человека, которая после выстрела украинского снайпера упала на месте.

Видео: Facebook/Сергей Нещадим

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Отметим, что в последние месяцы активизировались вражеские снайперы на передовой. Так, например, в среду, 20 мая, боевики осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка, в очередной раз нарушив мирные договоренности. Вследствие вражеского снайперского огня один украинский защитник получил ранение.

А вот в начале мая снайпер боевиков едва не убил снайпера ВСУ – пуля попала в шлем. Боец рассказывал, как на одной из позиций снял каску и положил рядом, в соседнюю в стене дырку, потому что в ней было неудобно работать. Однако как раз в этот момент в шлем попала пуля вражеского стрелка.

В последнее время обострилась обстановка на фронте – боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробней в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донецк Донбасс снайпер боевик

Источник: Сегодня

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