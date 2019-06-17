Сорваны крыши и выбиты окна – в Луганской области пронесся ураган
Ущерб от непогоды оценивают в 300 тысяч гривен
Ураган пронесся по городу Сватово Луганской области 16 июня. В результате сорваны крыши на домах и гаражах, а в местной школе, кроме сорванной крыши, выбиты окна. Об этом сообщает местное издание Сватове.City.
Cпециалист горсовета по вопросам энергосбережения Николай Подгорный рассказал, что комиссия горсовета обследовала семнадцать домов на квартале Мирном и Строителей.
"Также обследовали дома на Промышленном и дом номер шесть на квартале Железнодорожников. С крыш домов сорвало шифер и коньки, вынесли смотровые окна. Металлические кровли сорвало вместе с балками. Градом уничтожены овощи. На стадионе "Нива" сорвало металлическую обшивку, вырвало три елки и два флагштоки", – сказал Подгорный.
Предварительно, ущерб составляет около 300 тысяч гривен. Нужно восстановить на домах 200 метров коньков, с крыш сорвало 294 листа шифера.
По словам Подгорного, уже создали четыре строительные бригады. Они обследуют дома и определяются с количеством необходимых для восстановления строительных материалов.
Заместитель начальника Сватовского районного отдела государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Якухин говорит, что самый большой ущерб получила восьмая школа: " В восьмой школе уничтожено покрытие спортзала, актового зала и столовой площадью 800 квадратных метров. Также повреждена крыша межкорпусных коридоров площадью 700 квадратных метров".
Напомним, мы сообщали, что на Польшу обрушилась непогода. Сперва над восточными регионами страны пронессясмерч: на снятых кадрах видны вырванные с корнем деревья и оборванные линии электропередач.
Кроме этого, вечером 12 июня по восточной Германии пронесся ураган "Клаус", из-за которого пострадал 21 человек.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сорваны крыши и выбиты окна – в Луганской области пронесся ураган". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Киев надвигается дождь с грозой: синоптики уточнили прогноз погоды
Для киевлян поход на пляж сегодня может обернуться ливнем – синоптики предупредили о непогоде
Экстренная эвакуация западных регионов Индии: надвигается мощный ураган
Планируется эвакуировать в безопасную зону около 300 тысяч человек