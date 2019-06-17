Сорваны крыши и выбиты окна – в Луганской области пронесся ураган

Ущерб от непогоды оценивают в 300 тысяч гривен



















Ураган пронесся по городу Сватово Луганской области 16 июня. В результате сорваны крыши на домах и гаражах, а в местной школе, кроме сорванной крыши, выбиты окна. Об этом сообщает местное издание Сватове.City.

Cпециалист горсовета по вопросам энергосбережения Николай Подгорный рассказал, что комиссия горсовета обследовала семнадцать домов на квартале Мирном и Строителей.

"Также обследовали дома на Промышленном и дом номер шесть на квартале Железнодорожников. С крыш домов сорвало шифер и коньки, вынесли смотровые окна. Металлические кровли сорвало вместе с балками. Градом уничтожены овощи. На стадионе "Нива" сорвало металлическую обшивку, вырвало три елки и два флагштоки", – сказал Подгорный.

Предварительно, ущерб составляет около 300 тысяч гривен. Нужно восстановить на домах 200 метров коньков, с крыш сорвало 294 листа шифера.

По словам Подгорного, уже создали четыре строительные бригады. Они обследуют дома и определяются с количеством необходимых для восстановления строительных материалов.

Заместитель начальника Сватовского районного отдела государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Якухин говорит, что самый большой ущерб получила восьмая школа: " В восьмой школе уничтожено покрытие спортзала, актового зала и столовой площадью 800 квадратных метров. Также повреждена крыша межкорпусных коридоров площадью 700 квадратных метров".

Напомним, мы сообщали, что на Польшу обрушилась непогода. Сперва над восточными регионами страны пронессясмерч: на снятых кадрах видны вырванные с корнем деревья и оборванные линии электропередач.

Кроме этого, вечером 12 июня по восточной Германии пронесся ураган "Клаус", из-за которого пострадал 21 человек.

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