Смерчи и наводнения: на Польшу обрушилась непогода
В ряде польских воеводств на юге произошло подтопление жилых домов, а на востоке повредило более 100 зданий
Непогода причинила неудобства соседней Польше. Сперва над восточными регионами страны пронесся смерч: на снятых кадрах видны вырванные с корнем деревья и оборванные линии электропередач.
В общем были повреждены 120 зданий, треть из которых – жилые, а один человек получил травмы.
Кроме того, на юге Польши из-за сильных осадков вышли из берегов реки. В результате паводка в шести воеводствах сообщили о подтоплении домов местных жителей, а в одном из районов посреди ночи пришлось эвакуировали 31 человека.
Местные синоптики утверждают, что сейчас осадки стали менее интенсивными, и все же в течение следующих суток в стране ожидается дождливая погода.
Напомним, всего пару месяцев назад Польша пережила настоящий ураган, который повалил тысячи деревьев и сорвал крыши с десятков жилых домов. Всего спасателям пришлось более 1100 раз выехать на ликвидацию последствий непогоды.
Как мы писали, стихия давала поляком о себе знать и зимой – в январе троица метеорологов попала в снежную бурю в Татрах. Пока они работали на станции в одной из горных вершин снега выпало более полутора метров.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Смерчи и наводнения: на Польшу обрушилась непогода". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Японии минимум полторы тысячи домов остались без света из-за ливней
Ливни привели к нарушениям транспортного сообщения
Как Индия готовится к мощному урагану: появились фото
Это будет самый мощный циклон за последние 20 лет, который ударит по штату Орисса
Циклон "Фани" добрался до Бангладеша: всего известно о 28 погибших
Шесть человек из Бангладеша погибли от попадания молнии
Селевой поток в России унес коров и машины: разгул стихии сняли на видео
Инцидент случился 9 мая в одном из горных поселков в Дагестане