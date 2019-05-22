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Смерчи и наводнения: на Польшу обрушилась непогода

22 мая, 19:43

В ряде польских воеводств на юге произошло подтопление жилых домов, а на востоке повредило более 100 зданий


Непогода причинила неудобства соседней Польше. Сперва над восточными регионами страны пронесся смерч: на снятых кадрах видны вырванные с корнем деревья и оборванные линии электропередач.

В общем были повреждены 120 зданий, треть из которых – жилые, а один человек получил травмы.

Кроме того, на юге Польши из-за сильных осадков вышли из берегов реки. В результате паводка в шести воеводствах сообщили о подтоплении домов местных жителей, а в одном из районов посреди ночи пришлось эвакуировали 31 человека.

Местные синоптики утверждают, что сейчас осадки стали менее интенсивными, и все же в течение следующих суток в стране ожидается дождливая погода.

Напомним, всего пару месяцев назад Польша пережила настоящий ураган, который повалил тысячи деревьев и сорвал крыши с десятков жилых домов. Всего спасателям пришлось более 1100 раз выехать на ликвидацию последствий непогоды.

Как мы писали, стихия давала поляком о себе знать и зимой – в январе троица метеорологов попала в снежную бурю в Татрах. Пока они работали на станции в одной из горных вершин снега выпало более полутора метров.

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Тег Польша, наводнение, паводок, ураган, непогода, смерч

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