Потери боевиков убитыми и ранеными составили около 200 человек: в ООС подвели итоги августа

Игнорируя Минские договоренности в августе рбоевики каждый день провоцировали подразделения ОС

В августе войска Операции объединенных сил нанесли боевикам значительный урон. Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") сообщил на своей странице в Facebook.

"Игнорируя Минские договоренности в августе российско-террористические войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов", – написал он.

Как сообщил Штефан, по итогам августа в подразделениях "ЛДНР" были ликвидированы около 68 обоевиков и около 116 получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 7 боевиков (суицид, нарушение мер безопасности, убийство, смерть в результате болезни).

"Данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь. Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальную количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и не желанием в последнее время защищать так называемые границы республики", - сообщил он.

По словам военного, большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и т.н. "Новороссии" и увольняются из подразделений российско-террористических войск.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия решила воспользоваться перемирием для усиления своих войск на оккупированных территориях Донбасса, усилив боевиков новыми артиллерийскими подразделениями.

Сообщается, что в ОРДЛО из России прибывают дополнительные артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении в т.ч. реактивные системы залпового огня. Они размещаются в основном на территориях объектов т.н. государственной коммунальной собственности, в т.ч. образовательных и медицинских учреждений.

Как недавно сообщалось, боевики усилили тренировки танкистов и артиллеристов. Среди прочих задач отрабатывались вопросы огневого поражения позиций подразделений Объединенных сил.

Кроме того, на Донбассе враг срочно усилил "мобилизацию". Разведка сообщала, что т.н. российские "военные псевдоэксперты" запустили страшные для боевиков слухи, что ВСУ якобы на День независимости собираются атаковать их.