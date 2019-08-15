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Соучастник убийства 30 жителей Мариуполя досрочно вышел из тюрьмы

Сегодня, 18:59

Экс-сотрудник ГАИ, наводивший "Грады" боевиков на жилые кварталы, освободился по "закону Савченко"

Последствия обстрела Мариуполя боевиками

Последствия обстрела Мариуполя боевиками / Фото: Facebook

Бывший сотрудник Министерства внутренних дел Украины Виталий Кирсанов, который был наводчиком боевиков во время обстрела жилых кварталов Мариуполя 24 января 2015 года, 15 августа вышел из-за решетки благодаря "закону Савченко".

Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, приговоренный к девяти годам тюрьмы пособник оккупантов провел в колонии четыре с половиной года.

"Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда от 18.06.2019, но согласно "закону Савченко", сегодня (15 августа 2019 года – Ред.) выходит на свободу", – написал полицейский.

Срок наказания осужденному исчислялся с 18 июня 2019 года, а срок предварительного заключения – с 24 августа 2015 года и до момента вступления приговора в силу – был засчитан по "закону Савченко" как сутки за двое.

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Стоит отметить, что в ходе следствия было установлено – Валерий Кирсанов, житель Мариуполя 1975 года рождения, начал сотрудничать с боевиками так называемой "ДНР" в ноябре 2014 года и получил позывной "Гаишник".

Он передавал боевикам информацию о местах дислокации бойцов ВСУ и других вооруженных формирований, участвовавших в проведении Антитеррористической операции. Эту информацию террористы использовали для артиллерийских обстрелов.

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24 января 2015 года он корректировал огонь террористов, в результате которого погибли 30 мирных жителей и были ранены еще 117 человек, когда ракеты попали в дома жилого микрорайона "Восточный", в Левобережном районе города.

Корректировщика признали виновным по статьям "участие в террористической организации" и "незаконное обращение с оружием". Первый приговор Кирсанову был вынесен еще в 2016 году, но в мае 2017 года его отменили в апелляционной инстанции, направив дело на новое рассмотрение.

Напомним, закон о зачислении одного дня предварительного заключения как двух дней в срок основного наказания ("закон Савченко") вступил в силу в декабре 2015 года. 20 июня 2017 года этот нормативный акт был отменен.

Напомним, ранее в СБУ сообщали, что обстрелом Мариуполя руководили офицеры российской армииПо данным разведки, три установки РСЗО "ГРАД" выпустили в направлении жилых кварталов города по полному боекомплекту. Бандиты заведомо знали, что в направлении обстрела находятся жилые кварталы Мариуполя и дислоцируется большое количество мирного населения.

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Мариуполь Аброськин обстрел Мариуполя закон Савченко

Источник: Сегодня

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