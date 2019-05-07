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"Совсем кукуха поехала": советник Путина рассмешил соцсети "переселением на Донбасс евреев"

7 мая, 13:09

Пользователи язвительно отреагировали на нелепое заявление Сергея Глазьева

Сергей Глазьев
Сергей Глазьев. Фото: сайт Кремля

Советник президента России по экономике Сергей Глазьев, который был одним из инициаторов упрощения процедуры предоставления российского гражданства жителям оккупированных территорий Донбасса, заявил, что после окончания войны украинские власти могут заселить эти районы израильтянами.

"Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной — так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", – заявил он в своем блоге, опубликованном одним из российских изданий 6 мая.

Подобное нелепое заявление ввело интернет-пользователей (причем не только украинских, но и российских) в ступор и недоумение, а также заставило сомневаться в психическом здоровье советника Владимира Путина.

Напомним, что Россия уже не впервые распространяет фейки насчет намерений Украины в отношении Донбасса. Ранее в этом году Кремль тиражировал информацию о том, что ВСУ якобы готовится к атаке на химические объекты Донбасса с целью создания "техногенной катастрофы".

Кроме того, в январе украинские военные развенчали другой растиражированный изданиями российской пропаганды фейк пророссийских боевиков – о пропаже на Донбассе итальянского фотожурналиста Роберто Травана.

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Тег Россия, Израиль, Донбасс, соцсети, переселение, евреи, глазьев, война на донбассе

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