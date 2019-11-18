Спасатели разминировали 12 гектаров территории возле Петровского

Фото: dsns.gov.ua

В районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское и Богдановка сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 17 ноября, изъяли 40 взрывоопасных предметов, от начала процесса разминирования – 89.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудники ГСЧС Украины обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП", – говорится в сообщении.

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Фото: dsns.gov.ua

Всего с начала работ по разминированию в этом районе изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара, отметили в штабе.

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Между тем на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по демонтажу заявленных фортификационных сооружений, сообщили в пресс-центре, добавив, что "сегодня продолжались работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей".

В то же время на участке разведения №1 (Станица Луганская) в воскресенье проходило установление металлического ограждения (отбойников) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Продолжается покраска металлоконструкции путепровода, добавили в штабе.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет. 11 ноября в штабе Объединенных сил заявили – войска в Петровском разведены.

После этого начался этап разминирования территории. Пиротехники госслужбы по чрезвычайным ситуациям в первый день в районе участка разведения Петровское-Богдановка нашли и уничтожили шесть взрывоопасных предметов.

Также смотрите видео, как после отвода войск в Золотом, украинские правоохранители, раздражающие Путина, патрулируют поселок:

Видео: Нацполиция

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