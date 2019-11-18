Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Спасатели разминировали 12 гектаров территории возле Петровского

18 ноября, 00:44

17 ноября изъяли 40 взрывоопасных предметов

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

В районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское и Богдановка сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 17 ноября, изъяли 40 взрывоопасных предметов, от начала процесса разминирования – 89.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудники ГСЧС Украины обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП", – говорится в сообщении.

Реклама

Фото: dsns.gov.ua

Всего с начала работ по разминированию в этом районе изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара, отметили в штабе.

В тренде
У Зеленского подтвердили информацию о скором возвращении Россией захваченных украинских кораблей
Фото: navy.mil.gov.ua

Между тем на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по демонтажу заявленных фортификационных сооружений, сообщили в пресс-центре, добавив, что "сегодня продолжались работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей".

В то же время на участке разведения №1 (Станица Луганская) в воскресенье проходило установление металлического ограждения (отбойников) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Продолжается покраска металлоконструкции путепровода, добавили в штабе.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет. 11 ноября в штабе Объединенных сил заявили – войска в Петровском разведены.

После этого начался этап разминирования территории. Пиротехники госслужбы по чрезвычайным ситуациям в первый день в районе участка разведения Петровское-Богдановка нашли и уничтожили шесть взрывоопасных предметов.

Также смотрите видео, как после отвода войск в Золотом, украинские правоохранители, раздражающие Путина, патрулируют поселок:

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс ГСЧС разминирование Петровское разведение сил

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиков
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиковПолитика
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Подрыв украинских бойцов на Донбассе: командиру бригады провели ампутации
Подрыв украинских бойцов на Донбассе: командиру бригады провели ампутацииДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...