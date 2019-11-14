Отвод войск в Петровском: появилось видео разминирования территории

Фото: ООС

В районе населенных пунктов Петровское и Богдановка началось разминирование территории 13 ноября в рамках разведения сил и средств, а сегодня этот процесс в самом разгаре. В штабе Объединенных сил показали видео, как проходит поиск мин.

Так, вчера сотрудникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось обследовать не мене 0,07 гектара территории в районе участка №3 Петровское-Богдановка – было изъято и уничтожено шесть взрывоопасных предметов.

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К выполнению задач привлекалось четыре пиротехнических расчета (20 человек личного состава и восемь единиц техники).

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На видео можно увидеть, как сотрудники ГСЧС работают сначала металлоискателем, а потом саперной лопаткой аккуратно откапывают противотанковые мины.

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет. 11 ноября в штабе Объединенных сил заявили – войска в Петровском разведены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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