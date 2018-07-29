Спрятаться от войны: Штаб Рината Ахметова отправил на отдых еще 150 детей Донбасса

В воскресенье, 29 июля, в лагерь "Перлина Донеччини" в Святогорске заехали еще 150 ребят из семей переселенцев и детей, проживающих в прифронтовой зоне. Это третья смена проекта "Мирное лето – детям Донбасса" в 2018 году. Четвертое лето подряд дети, живущие в тяжелых условиях вооруженного конфликта на Донбассе, могут бесплатно оздоровиться благодаря проекту Штаба Рината Ахметова. Его уникальность в том, что ребята, пострадавшие в результате боевых действий, во время отдыха могут получить помощь психологов и справиться с "травмой войны".

"Раньше я жила в городе Первомайске. Там было классно, но потом наступила война. Летали самолеты, было очень страшно. Мы прятались с бабушкой в коридоре, пока мой дядя бегал по дому и закрывал окна. А потом мы переехали в Марьинку, там тоже стреляли – и мы прятались, – рассказывает Аня, девятилетняя участница проекта "Мирное лето – детям Донбасса". – С тех пор я стала бояться смерти. Мне стало страшно умирать почему-то. А здесь мне не страшно. Здесь весело и пахнет тут очень хорошо. Не пылью, не сыростью, а лесом".

Многие дети, приехавшие в лагерь, своими глазами видели войну. Многим ее кошмары снятся каждый день, на протяжении уже нескольких лет. Для большинства ребят этот проект стал единственной возможностью провести лето в мирной обстановке и избавиться от психологических травм.

"Для Гуманитарного штаба было очень важным оказать помощь тем семьям, которые не могут самостоятельно отправить ребенка на отдых и оздоровление, – говорит Татьяна Кухоцкая, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова. – Прежде всего людям, которые живут в маленьких поселках на линии разграничения как по одну, так и по другую сторону. Там, где нет работы, средств к существованию, нет психологов. Мы созванивались с каждой семьей. С каждым из родителей еще до начала смены беседовал психолог Штаба, чтобы выявить проблему и начать работу сразу, как только ребенок приедет в лагерь".

Психологи Гуманитарного штаба, которые прошли подготовку по курсу "травма войны", занимаются с ребятами арт-терапией, прорабатывают страхи и учат детей справляться с негативными эмоциями.

"Мы обязательно учим детей техникам самопомощи: как успокаивать нервную систему, когда зашкаливают эмоции. Обучаем их техникам дыхания, релаксации, чтобы в сложных стрессовых ситуациях ребенок смог себе помочь", – рассказывает Валерия Волкова, психолог Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

За время существования проекта "Мирное лето – детям Донбасса" отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию смогли 3500 школьников. В нынешнем году еще у 500 ребят есть возможность насладиться мирным летом вдали от кошмаров войны.