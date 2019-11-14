Стало известно, сколько жителей ОРДЛО получили российское гражданство

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Паспорта гражданина России с конца апреля 2019 года были выданы более 170 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство — на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад", – сказал Голубев.

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Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Заявления о предоставлении гражданства принимаются Ростовской области и "через уполномоченные органы "ЛНР" и ДНР", а рассмотрение заявлений и выдачу паспортов МВД РФ организовало в Ростовской области.

Напомним, что этот процесс могут упростить еще больше.

На паспортизацию Донбасса президент Владимир Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

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