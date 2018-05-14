Страх и отчаяние: в оккупированном Донецке снова меняют одежду на еду

Люди боятся, что повторится 2015 год, когда невозможно было что-то купить, потому что мало что привозили

Жители Донецка снова начали активно выменивать собственные вещи на еду. В течение нескольких месяцев объявлений в соцсетях было меньше, чем, к примеру, в 2015-2016 годах, однако за несколько дней их количество возросло.

"Действительно, было как-то не очень много, так, менялись кто чем… В основном, мамы искали одежду малышам на лето. Но вдруг за неделю опять стало больше объявлений, где просят продукты или детское питание", – говорит завсегдатай донецких соцсетей Оксана Яковец.

Сами дончане объясняют ситуацию просто – нет денег.

"Муж работает на шахте. Должен получать 10-12 тысяч рублей. За прошлый месяц выплатили 2 тысячи и сказали, что неизвестно, когда будет следующая часть. Сыну три года. На какие деньги его кормить-одевать – нам непонятно. К руководству шахтеры не ходят – боятся после прошлых выступлений, когда несколько человек уволили с "волчьими билетами". Так и кукуем на две тысячи. Больше помощи неоткуда ждать, все у нас отняли, все запретили. Никаких тебе "гуманитарок", никаких ахметовских пакетов по 10 килограмм продуктов и детского питания. И сами толком не помогают, и другим не дают. Ничего нет, пустота и отчаяние…", – сетует дончанка Светлана.

По объявлениям видно, что матери отдают одежду свою и выросших малышей, предметы быта, игрушки. Взамен просят фрукты, сладости, просто продукты питания, бытовую химию.

"Сейчас, когда снова начались обстрелы, люди боятся, что повторится 2015 год, когда невозможно было что-то купить, потому что мало что привозили. Но сейчас все есть, а денег у людей нет, покупать сладости. Плитка нормального шоколада, украинского, стоит 70-80 рублей, и не всякому по карману. На рынке, я видела, хозяйки по два огурца покупали – больше не могли себе позволить. Конечно, как тут детям витамины найти. Хорошо если есть свой сад-огород, а если нет? – рассуждает жительница Макеевки Людмила Зорич. – Вообще, видно, что покупательская способность у людей упала. У нас на рынке очереди – только за дешевой рыбой типа кильки. Пенсионеры куриные суповые наборы по 200 грамм берут. Им очень трудно, вы не представляете как!"

Дончане говорят, что пополнили запасы соли и консервов, покупают спички, свечи, батарейки.

"Обстрелы усилились. Может, нас наконец освободят? Мы согласны потерпеть, лишь бы ад закончился. Жить в этом страхе, в этой депрессии и голоде уже невозможно. Закупаем понемножку припасы, если вдруг опять подвоха продуктов не будет. Лишь бы все не зря…" – резюмирует житель города Евгений Лыгин.





















Напомним, сайт "Сегодня" также писал о том, что жители оккупированного Донбасса хранят дома украинские флаги, а также о том, как люди спасаются от постоянного стресса.