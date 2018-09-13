Стрельба в центре Донецка: боевики "ДНР" добивают батальон Прилепина

Сегодня, 19:57

Комбат задержан, остальных "бойцов" не выпускают из гостиницы "Прага"

Захар Прилепин. Фото: Facebook
Захар Прилепин. Фото: Facebook

В оккупированном боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Донецке гремит стрельба и звучат взрывы. Там в гостинице "Прага" разоружают фейковый "батальон" российского писателя и боевика Захара Прилепина.

Об этом пособник террористов Александр Жучковский в своем Telegram-канале.

По его словам, был слышен взрыв и беспорядочная стрельба. Никого из боевиков пока не выпускают, командир батальона Сергей Фомченков ("Фомич") задержан.

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Как сообщает блогер Necro Mancer, вместе с Фомченковым был арестован боевик с позывным "Араб".

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Напомним, после ликвидации прежнего главаря "ДНР" Александра Захарченко было распущено т.наз. "министерство обороны", а также идет процесс переподчинения разрозненных отрядов боевиков единому российскому командованию. Одним из таких отрядов был "батальон прилепинцев".

Напомним, несколькими неделями ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Донецке разоружили батальон Прилепина. Как заявил тогда экс-представитель "МИД ДНР в России" Константин Долгов: "Если у тебя оружие в руках — ты должен быть в армии и воевать. А не сидеть в гостинице в центре Донецка, нюхать фен, селфиться и рассказывать случайным тёлочкам, какой ты крутой".

По его словам, боевикам батальона приказали сдать оружие, на что те категорически отказались. Боевиков разоружили и оружие конфисковали. Сам Прилепин сбежал в РФ.

В батальоне оставалось порядка 50 человек из более трёхсот, все кто не имел негативного прошлого и был чист перед "государством" подали рапорт и перешли в другие "структуры" в течение последних месяцев.

Также ранее сообщалось, что Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину из-за службы в "ДНР". Тот уверял, что ехал на творческую встречу в народную библиотеку, но получил от ворот поворот.
Донецк, стрельба, разоружение, прилепин, Жучковский

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Источник:

"Сегодня"

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