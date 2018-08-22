В Донецке разоружили и распустили батальон Прилепина, который сбежал в Россию

В батальоне оставалось порядка 50 человек из более трехсот

На Донбассе ликвидировали батальон российского писателя-боевика Захара Прилепина. Об этом сообщил экс-представитель "МИД ДНР в России" Константин Долгов, проживающий сейчас в России.

"Если у тебя оружие в руках — ты должен быть в армии и воевать. А не сидеть в гостинице в центре Донецка, нюхать фен, селфиться и рассказывать случайным тёлочкам, какой ты крутой", — написал бывший представитель "МИД ДНР в России".

По его словам, боевикам батальона приказали сдать оружие, на что те категорически отказались. Боевиков разоружили и оружие конфисковали. Сам Прилепин сбежал в РФ.

"Оружие должно остаться только у корпуса, "МВД" и "МГБ". И никаких "личных охран", состоящих из вчерашних стриптизёров и неврастеников", — добавил Долгов.

По информации телеграм-канала "Донецкий абориген", ситуация получила продолжение в гостинице "Прага".

"Расположение окружили, всех находящихся внутри задержали для проведения опроса и разбирательства согласно имеющимся материалам, ну и получении новых. Из батальона было вывезено все имеющееся вооружение и БК (в целом вышло порядка восьми камазов)", — сообщает телеграм-канал.

В батальоне оставалось порядка 50 человек из более трёхсот, все кто не имел негативного прошлого и был чист перед "государством" подали рапорт и перешли в другие "структуры" в течение последних месяцев.

"Наличие личных формирований тяжело вооружённых и не руководствующихся законом, а лишь подминавшиеся узкому кругу лиц постоянно мешали работать остальным "силовым структурам" и "ведомствам", чем сильно понижали уровень правопорядка в "Республике", — указывается в телеграм-канале.

По информации канала, следующими, кого могут разоружить – приближенные к главарю "ДНРовцев" Александру Захарченко – "оплотовцы".

"Сейчас под нож попадают "оплотовские подразделения", приближённый круг Захарченко, и по завершение сего процесса в "Республике" оружие останется только у подразделений корпуса. "Глава" тем временем собирается с поездкой в Осетию на светские раунды, приближённым рассказал о предстоящей там встрече с самим Путиным. Не особо в целом интересуется судьбой боевых братьев. Хотя та же участь в ближайшие дни ожидает и остальные "личные армии", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска на Донбассе, действительно, могут продолжить практику провокаций с обстрелами, жертвами среди мирного населения и последующим обвинением украинских военных в применении вооружений. Это в комментарии сайту "Сегодня" подтвердил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Тем временем, несмотря на временное затишье на Донбассе и сокращение боевиками числа обстрелов позиций украинских военных, противник продолжает усиливать свои оборонительные порядки, из тыловых районов гонит живую силу и технику в сторону передовой.

Ранее Минкульт внес Прилепина в "черный список" Украины.