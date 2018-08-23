Писателя Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину из-за службы в "ДНР"

Россиянин пояснил, что ехал на творческую встречу в народную библиотеку

Власти Боснии и Герцеговины не разрешили въезд российскому писателю Захару Прилепину на территорию страны. Об этом писатель написал в четверг в "Фейсбуке".

"Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной", – написал Прилепин.

По словам писателя, он вернулся в Белград.

"Я не очень-то огорчился. Эта история вызывает у меня приступ веселья: целая страна считает угрозой для себя отдельного человека", – сказал Прилепин ТАСС.

Он пояснил, что ехал на творческую встречу в народную библиотеку. "Даже не на митинг", – добавил он.

На странице в "Фейсбуке" Прилепин отметил, что основанием в отказе на въезд стал официальный документ министерства безопасности республики. В нем указано, что въезд писателю запрещен в связи с угрозой государственности и международным отношениям.

Ранее писателя Захара Прилепина отказались поселить в отель в Париже из-за службы в "ДНР".

Накануне сообщалось, что в Донецке разоружили и распустили батальон Прилепина, который сбежал в Россию.

Напомним, Минкульт внес Прилепина в "черный список" Украины.