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Стреляли из запрещенного оружия. Оккупанты на Донбассе три раза нарушили "тишину"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
15 октября, 07:21
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Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать позиции ВСУ с целью поддержания напряжения и провоцирования огня
На Донбассе снова обстрелы
На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Где стреляли?

  • Вблизи Пивденного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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