Сутки на Донбассе: оккупанты снова нарушили "тишину"

В двух областях пролетали вражеские беспилотники, однако рубежи украинских подразделений остались прежними

Среди украинских военных потерь не было / Коллаж "Сегодня"

На Донбассе за прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 6 нарушений, а 1 из них было с применением запрещенного оружия.

Об этом сообщает штаб ООС.

Реклама

Где стреляли

Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В окрестностях Водного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы калибра 120 мм.

Также в Донецкой и Луганской областях пролетали два вражеских беспилотника. Потерь среди украинских военных не было.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Читайте также: