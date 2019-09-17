Суд арестовал взятого в плен на Светлодарской дуге боевика "ДНР"

В рядах боевиков мужчина был на должности пулеметчика

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Пулеметчику "ДНР", которого взяли в плен на Светлодарской дуге, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"По ходатайству Артемовской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток жителю г.Горловки, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях и нападении на граждан) УК Украины", – говорится в сообщении.

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Как выяснилось, в ноябре 2016 года 24-летний мужчина добровольно пришел в военкомат Горловки, находящейся под временным контролем "ДНР". Там он устроил на должность заряжающего в состав минометной батареи, а летом 2019 года мужчину перевели во 2-й взвод 1-й мотострелковой бригады на должность пулеметчика. Боевика ВСУ взяли в плен в Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Вооруженный автоматом Калашникова мужчина, вместе с другими боевиками, длительное время оказывал ожесточенное сопротивление украинским военнослужащим.

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Напомним, ранее мы писали о том, что украинский суд приговорил россиянина Руслана Гаджиева к 15 годам лишения свободы за участие в военный действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Кроме этого, в Донецкой области уволили прокурора, которая поддерживала пророссийские и сепаратистские сообщества в соцсети РФ "Одноклассники".

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