Суд вынес приговор руководителю незаконных "выборов" в Горловке

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы

Фото: Сегодня

Суд вынес приговор руководителю незаконных "выборов" в Горловке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc5/819/5c8bc58199e8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc5/819/5c8bc58199e8a.jpg 2019-04-02T16:05:00+03:00 Донбасс Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы

Славянский горрайонный суд вынес приговор 68-летней жительнице Горловки, которая в ноябре 2018 года приняла активное участие в организации и проведении на территории, временно оккупированной террористической организацией "ДНР", незаконных выборов так называемых "головы" и "народных депутатов". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Женщина признана виновной в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

"Дав добровольное согласие на занятие должности председателя участковой избирательной комиссии, которая находилась в помещении одного из учебных заведений Горловки, женщина лично доставила из Донецка бюллетени для так называемого голосования, пересчитала их, поставив на каждом печать с номером избирательного участка, а также руководила обустройством помещения мебелью, урнами и кабинками для голосования. 11 ноября, в день проведения незаконных "выборов", обвиняемая, во исполнение целей и задач, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, четко и последовательно координировала работу членов комиссии, распределяла обязанности, проводила консультации избирателей, а после завершения голосования и подсчета голосов подписала итоговые протоколы, которые вместе с бюллетенями увезла в так называемую Центральную избирательную комиссию "ДНР", которая находилась в Донецке", – сообщили в прокуратуре.

По итогам "работы" в данной "комиссии" поклонница террористов получила денежное вознаграждение в размере 3,250 тыс. российских рублей.

"Суд учел искреннее раскаяние пенсионерки и активное содействие расследованию и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, военные эксперты Владислав Селезнев и Константин Машовец рассказали в комментарии сайту "Сегодня", насколько возможно взять Горловку за три дня.

А волонтер Юрий Мысягин объяснили, почему ВСУ сейчас не будут активно действовать в районе Горловки.

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