"Ужалил снайпер": "Штирлиц" показал фото уничтоженного боевика
Ростислав Васильченко предположительно 1997 года рождения был ликвидирован снайпером ВСУ под Горловкой
Стало известно об очередном пополнении в бесславной "бригаде 200".
Как сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", она пополнилась новым "бойцом за ДНР" - Ростиславом Васильченко предположительно 1997 года рождения из Енакиево.
Судя по страницам сепаратистов в соцсети "ВКонтакте", он был ликвидирован украинским снайпером на окраине Горловки 26 марта.
Напомним, 26 марта пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате ответного огня один оккупант в этот день был уничтожен и еще двое ранены.
Кроме того, ранее стало известно о том, что украинские военные нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.
В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.
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