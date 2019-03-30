"Ужалил снайпер": "Штирлиц" показал фото уничтоженного боевика

Ростислав Васильченко предположительно 1997 года рождения был ликвидирован снайпером ВСУ под Горловкой

Фото: facebook.com/ukrop.bc.

"Ужалил снайпер": "Штирлиц" показал фото уничтоженного боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f08/78e/5c9f0878e3449.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f08/78e/5c9f0878e3449.jpg 2019-03-30T08:12:11+02:00 Донбасс Ростислав Васильченко предположительно 1997 года рождения был ликвидирован снайпером ВСУ под Горловкой

Стало известно об очередном пополнении в бесславной "бригаде 200".

Как сообщил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", она пополнилась новым "бойцом за ДНР" - Ростиславом Васильченко предположительно 1997 года рождения из Енакиево.

Судя по страницам сепаратистов в соцсети "ВКонтакте", он был ликвидирован украинским снайпером на окраине Горловки 26 марта.









Напомним, 26 марта пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате ответного огня один оккупант в этот день был уничтожен и еще двое ранены.

Кроме того, ранее стало известно о том, что украинские военные нанесли точный удар по позиции боевиков и уничтожили два блиндажа и повредили одну единицу техники.

В то же время, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что оккупационные войска с приближением выборов президента Украины существенно активизировались: из отпусков срочно возвращают боевиков, готовят артиллерию, а корректировщики уже на передовой.

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