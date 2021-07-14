Боевики на Донбассе убили украинского военного, еще семерых ранили

Из-за боевиков ВСУ понесли потери. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе за последние сутки, 13 июля, боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военный погиб, семеро пострадали.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Против бойцов ВСУ российские наемники применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, минометы 82-го и 120-го калибра, артиллерию и стрелковое оружие.
Вблизи каких населенных пунктов стреляли:
- Пивденне;
- Троицкое;
- Водяное;
- Тарамчук;
- Павлополь;
- Широкино;
- Причепиловка;
- Луганское.
В ООС уточнили, что в направлении Тарамчука боевики обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру.
В результате нарушений один военный ВСУ погиб. Еще пять военных получили ранения, один – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых – тяжелое, остальных – удовлетворительное.
С начала этих суток, 14 июля, боевики один раз нарушили режим прекращения огня – вблизи Луганского. В результате один военный получил ранение, сейчас он в больнице.
Напомним, ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты планируют захват новых территорий Украины – они не забыли о "Новороссии", проект на некоторое время лишь приостановили.
Кроме того, недавно боевики "ЛНР" заявили, что задержали преступную группу из девяти человек, которые якобы совершали заказные убийства в Луганской области.
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