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Боевики на Донбассе убили украинского военного, еще семерых ранили

14 июля 2021 7:47

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Боевики резко активизировались и ударили по бойцам ВСУ из пулеметов, минометов и гранатометов

Из-за боевиков ВСУ понесли потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за боевиков ВСУ понесли потери. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе за последние сутки, 13 июля, боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военный погиб, семеро пострадали.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Против бойцов ВСУ российские наемники применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, минометы 82-го и 120-го калибра, артиллерию и стрелковое оружие.

Вблизи каких населенных пунктов стреляли:

  • Пивденне;
  • Троицкое;
  • Водяное;
  • Тарамчук;
  • Павлополь;
  • Широкино;
  • Причепиловка;
  • Луганское.

В ООС уточнили, что в направлении Тарамчука боевики обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру.

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В результате нарушений один военный ВСУ погиб. Еще пять военных получили ранения, один – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых – тяжелое, остальных – удовлетворительное.

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С начала этих суток, 14 июля, боевики один раз нарушили режим прекращения огня – вблизи Луганского. В результате один военный получил ранение, сейчас он в больнице.

Напомним, ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что оккупанты планируют захват новых территорий Украины – они не забыли о "Новороссии", проект на некоторое время лишь приостановили.

Кроме того, недавно боевики "ЛНР" заявили, что задержали преступную группу из девяти человек, которые якобы совершали заказные убийства в Луганской области.

Также смотрите, какая ситуация в Золотом на Донбассе, где боевики палили по ВСУ несколько дней подряд:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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