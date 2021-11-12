Сутки на Донбассе: оккупанты 13 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции ВСУ

На Донбассе снова не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 11 ноября, со стороны боевиков зафиксировали 13 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен боец ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

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Где стреляли

У Марьинки открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Новозвановки трижды вели огонь, применяя артиллерию калибра 122 мм, противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В районе Зайцево совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, а также задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс выстрелов ВОГ-17.

У Троицкого вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Гнутово и Луганское обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Широкино обстрел велся из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В сторону Крымского дважды открывали огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 12 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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