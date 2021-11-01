Сутки на Донбассе: оккупанты 14 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины

На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 31 октября, со стороны боевиков зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен боец ВСУ.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

Вблизи Луганского и Майорского вели огонь из гранатометов различных систем.

В районе Новоалександровки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

У Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новолуганского два раза открывали огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

Возле Зайцевого применили станковые противотанковые гранатометы.

Из автоматических станковых гранатометов стреляли в районе Новотошковского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении штаба.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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