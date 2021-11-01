Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

Сутки на Донбассе: оккупанты 14 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 ноября, 07:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины
На Донбассе снова обстрелы
На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 31 октября, со стороны боевиков зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен боец ВСУ.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Реклама

Где стреляли

  • Вблизи Луганского и Майорского вели огонь из гранатометов различных систем.
  • В районе Новоалександровки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.
  • У Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
  • В сторону Золотого-4 задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
  • Возле Новолуганского два раза открывали огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
  • Возле Зайцевого применили станковые противотанковые гранатометы.
  • Из автоматических станковых гранатометов стреляли в районе Новотошковского.
  • Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении штаба.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
ТОП-компании
Налоговый рекорд телеком-рынка
Что можно сделать на эти деньги
Короновирус за неделю

152 897

заболело за неделю в Украине

+14%

Anti-Fake
Вакцины не действуют против штамма "Дельта"?
Узнать правду
Опрос
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Вакцинация
По состоянию на 31 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 449 818
Люди, которые получили минимум одну дозу
10 245 773
Всего введенных доз 17 695 591
Детальнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Опрос
ТОП-матчи

Динамо

Завтра

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

3 нояб

19:45

Шахтер

1.25

6.90

13.5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.28

Российский рубль (₽)

0.3719

Евро (€)

30.6

Миллиардеры
В ТОП-100 самых богатых компаний попали:
Apple – 612,00 млрд долл.
Facebook – 226,74 млрд долл.
McDonald's – 154,92 млрд долл.
Nike – 83,7 млрд долл.
Tesla – 42,6 млрд долл.
Кто еще в списке?
Какой будет погода в ноябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Пощекотать нервы
Как сильно ты готов испугаться
Выбрать хоррор
Опрос
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
TO BE CONTINUED...
У нашумевшей "Дюны" будет продолжение. Ждете?
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять