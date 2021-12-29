Сутки на Донбассе: оккупанты 2 раза нарушили "тишину"

29 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано

Оккупанты обстреляли Катериновку и Крымское / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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Где стреляли

В Луганской области, неподалеку от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Ситуация на Донбассе