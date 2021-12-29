Сутки на Донбассе: оккупанты 2 раза нарушили "тишину"

За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны боевиков на Донбассе зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Где стреляли
- В Луганской области, неподалеку от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
- В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.
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По состоянию на 7 часов утра, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Ситуация на Донбассе
- Сейчас мы наблюдаем обострение ситуации на Донбассе. По данным штаба ООС, 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. В одном случае применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
- Из-за обострения на фронте в последние дни украинская сторона в Трехсторонней контактной группе созывала на 28 декабря внеочередное заседание рабочей подгруппы по безопасности.
- При этом 22 декабря Офис президента Украины сообщал об ожидании восстановления на Донбассе перемирия. Об этом договорились участники Трехсторонней контактной группы.
- Главное управление разведки Минобороны сообщило, что на оккупированные территории Донбасса завозят из России товары военного назначения под видом "гуманитарного конвоя".