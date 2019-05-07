Сутки в зоне ООС: оккупанты устроили 12 обстрелов
Ответным огнем ВСУ были уничтожены пятеро оккупантов
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты на протяжении суток 6 мая устроили 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов обошлось без потерь среди украинских бойцов, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
"6 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов", – говорится в сообщении.
В частности, оккупанты дважды из 120 мм минометов обстреляли село Троицкое.
Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции ВСУ:
- четыре раза из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Талаковки;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя;
- дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Лебединское;
- дважды из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Марьинки и Гранитного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны трижды – дважды из 120 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты – под Новозвановкой, из 120 мм минометов – у поселка Троицкое.
По данным украинской разведки, 6 мая ответным огнем наших бойцов были уничтожены пятеро боевиков.
Напомним, что ранее бывший командующий операцией Объединенных генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, сколько освобождено территорий с начала ООС. По его словам, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса. Но и это еще не все достижения.
Напомним, в декабре прошлого года Наев рассказывал о больших потерях врага на Донбассе за полгода проведения ООС. Генерал пообещал и дальше адекватный ответ оккупантам в случае военных провокаций.
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