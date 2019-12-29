Своих не оставляем: в Горловке двое сыновей ждут свою мать из плена

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Месяцы без любых вестей о маме, страх, волнение и борьба. Все это на собственном опыте пережили братья Чуйковы. Их мама, жительница Горловки, Марина Чуйкова попала в плен боевиков в так называемой "ДНР" около 20 месяцев назад. Сыновья по капле собирали информацию о его местонахождении и провели десятки акций, чтобы добиться, чтобы женщину включили в списки на обмен.

Савва и Артур стараются не выдавать своего волнения. Они более полутора лет борются за освобождение из плена мамы. Марина Чуйкова – медик по образованию и, несмотря на уговоры сыновей, оставалась в оккупированной Горловке, чтобы заботиться о своей больной матери.

"Она вышла из дома в девять утра. Поехала в сторону Бахмута и на КПВВ ее задержали. Мы начали отслеживать ее мобильный телефон с помощью iCloud. И выяснили, что ее телефон находится в здании МГБ", – рассказывает Артур.

Марину Чуйкову боевики задержали в марте 2018 года. Сначала инкриминировали "контрабанду", а затем "шпионаж" в пользу украинских спецслужб. Пока шли суды, мать, из-за которой Марина и осталась в Горловке, умерла. А приговор вынесли этой осенью. По ложным обвинениям в так называемой "ДНР" Марину Чуйкову приговорили к 11 годам тюрьмы.

"Точной информации о том, где она была и что с ней делали, мы не знаем. Ибо связь появлялась только после того, как ее перевезли в Снежное, в Снежнянскую женскую колонию. И раз в неделю она имела право позвонить на один номер на 10 минут", – говорят сыновья.

К каждому звонку мамы сыновья собирают последние новости, ищут информацию об обмене. Расспросить о ее делах – не имеют возможности. Знают только, что здоровье слишком ухудшилось.

"Ей постоянно нужно, во-первых, периодически ложиться и лечиться в стационаре. Во-вторых, ей нужно постоянно находиться под наблюдением врачей. И, в-третьих, принимать гормональные, в том числе препараты. Даже получить там какую-то просто медицинскую помощь там невозможно", – говорит Савва.

Чтобы освободить маму и привлечь внимание ко всем незаконно удерживаемым в плену украинцам, Савва и Артур провели не один десяток акций: у российского консульства, возле офиса Президента. Надеются, до Нового года смогут увидеть и обнять мать:

"Ее любимое блюдо – это просто творог. Можно просто ей купить сыра зернистого и увезти. На встрече будем спрашивать, что она хочет , что делать. Ну, в любом случае мы будем настаивать, чтобы она далеко от нас никуда никогда больше не ехала. Только здесь, только рядом"., говорят сыновья.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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