В Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ: появилось видео
Украинский корабль вышел в море на боевые учения, но неожиданно появились незваные гости
Во время военных учений в Азовском море украинский корабль "Корец" на расстоянии в 10 миль засек сторожевой корабль ФСБ России. Несмотря на это моряки ВМС провели огневую тренировку. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
В рамках поставленных задач по отработке мероприятий боевой подготовки морской буксир "Корец" вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.
"После визуального наблюдения его идентифицировали как сторожевой корабль. Он сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следование курсу "Корца". Незваным гостем оказался сторожевой корабль ФСБ РФ "Краснодарец" (проект 10412, шифр "Светлячок"). Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял "Корец" на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии впереди", – рассказали военные.
В то же время, несмотря на "неприятное соседство", на борту "Корца" отработали вопросы противодиверсионной обороны корабля, выполнили упражнения практических стрельб из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия. Выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром "Корец" прикрывались дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.
Ранее мы уже писали, как Украина защищается от вторжения врага с моря. Украинские военные в полной боевой готовности и в акватории Азовского моря, не исключая возможные новые провокации россиян. Корабли Военно-морских сил на круглосуточном боевом дежурстве. С суши моряков прикрывает артиллерия, а с воздуха – авиация. Корреспондент "Сегодня" вышел в море и осмотрел побережье Приазовья с вертолета.
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