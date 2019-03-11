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В Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ: появилось видео

Сегодня, 09:44

Украинский корабль вышел в море на боевые учения, но неожиданно появились незваные гости

Фото: ГПСУ
В Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/611/46d/5c861146dc855.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/611/46d/5c861146dc855.jpg Украина Украинский корабль вышел в море на боевые учения, но неожиданно появились незваные гости

Во время военных учений в Азовском море украинский корабль "Корец" на расстоянии в 10 миль засек сторожевой корабль ФСБ России. Несмотря на это моряки ВМС провели огневую тренировку. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В рамках поставленных задач по отработке мероприятий боевой подготовки морской буксир "Корец" вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.

"После визуального наблюдения его идентифицировали как сторожевой корабль. Он сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следование курсу "Корца". Незваным гостем оказался сторожевой корабль ФСБ РФ "Краснодарец" (проект 10412, шифр "Светлячок"). Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, российский корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял "Корец" на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии впереди", – рассказали военные.

В то же время, несмотря на "неприятное соседство", на борту "Корца" отработали вопросы противодиверсионной обороны корабля, выполнили упражнения практических стрельб из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия. Выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром "Корец" прикрывались дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.

Ранее мы уже писали, как Украина защищается от вторжения врага с моря. Украинские военные в полной боевой готовности и в акватории Азовского моря, не исключая возможные новые провокации россиян. Корабли Военно-морских сил на круглосуточном боевом дежурстве. С суши моряков прикрывает артиллерия, а с воздуха – авиация. Корреспондент "Сегодня" вышел в море и осмотрел побережье Приазовья с вертолета.

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Тег азовское море, корабли, ФСБ, учения, буксир, корец

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Сегодня

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