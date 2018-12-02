"Тишина" на Донбассе: боевики воздержались от открытия огня

Сегодня, 18:22

Ситуация в районе проведения ООС под контролем украинской армии

Фото: архив
Фото: архив

Боевики на Донбассе в течение суток, 2 декабря, не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных – наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции", – отмечено в сообщении.

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В тоже время, как сообщалось, наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника заметили десятки единиц тяжелой техники вне мест хранения согласно договоренности об отводе вооружения. Это танки, ракетные системы, артиллерия.

Как сообщалось,1 декабря оккупанты 15 раз атаковали позиции украинской армии, при этом трижды задействовав запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Напомним, 30 ноября на Донбассе отмечалось уменьшение числа обстрелов – враг шесть раз атаковал украинские силы, но при этом все же применили запрещенное вооружение.
Донбасс, боевики, ООС

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