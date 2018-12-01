На Донбассе число обстрелов резко уменьшилось

Сегодня, 07:29

На протяжении суток боевики устроили шесть обстрелов

Фото: пресс-служба ООС
Фото: пресс-служба ООС

На протяжении минувших суток, 30 ноября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков, и два из них велись из вооружений, запрещенных "Минском".

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, противник обстреливал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Красногоровка и Гнутово – оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме того, оборонные укрепления ВСУ недалеко от Луганского обстреливались из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам возле Гнутово и Вольного обстреливались из миномета калибра 82 мм и вооружения боевой машины пехоты.

В ходе боевых действий в рядах наших военных допущено не было, подразделения украинской армии предпринимали необходимые действия для подавления огневой активности врага. По данным разведки, за минувшие сутки было уничтожено четверо боевиков.

Напомним, что за предыдущие сутки, 29 ноября, было зафиксировано 14 вражеских обстрелов, причем половина из них велись из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Был ранен один украинский боец, и в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат 10-й горно-штурмовой бригады. Между тем, по данным разведки, ответными действиями ВСУ были уничтожены трое оккупантов.

Перед этим, 28 ноября, боевики устроили 14 обстрелов украинских позиций, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения
Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы

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