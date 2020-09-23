Українська
$ 28,21
33,12
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Тишина на Донбассе: обстрелов нет

23 сентября, 07:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бойцы ВСУ продолжают придерживаться режима прекращения огня

На Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 22 сентября, прошли тихо. Обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", – говорится в сообщении.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе замечено скопление "Градов". Тяжелая техника размещена с нарушением, за линией отвода вооружения.

В тренде
Картина маслом: ролик Червоненко в образе Гоцмана насмешил соцсети (видео)
Реклама

Также напомним, Минобороны дало ответ на скандальный приказ Тарана о штрафах военным на Донбассе.

Кроме того, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за суткиДонбасс
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к России
В ЕС выступили с заявлением по Донбассу и обратились к РоссииПолитика
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины
Сутки на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишиныДонбасс
Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарий
Что делать с требованием РФ по выборам на Донбассе: Фесенко озвучил интересный сценарийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять