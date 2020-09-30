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Тишина на Донбассе: обстрелов нет

30 сентября, 07:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бойцы ВСУ продолжают придерживаться режима прекращения огня

На Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 29 сентября, прошли тихо. Обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"В то же время наши защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе подорвался на мине российский офицер. Он недавно прибыл в ряды боевиков во время ротации российских офицеров.

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Также напомним, Минобороны дало ответ на скандальный приказ Тарана о штрафах военным на Донбассе.

Кроме того, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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