Впервые за долгое время на Донбассе сохраняется тишина

На Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 6 декабря, прошли тихо. Обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – добавили в штабе.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики пытались заминировать украинские позиции у Луганского.

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Также напомним, вице-премьер-министр по вопросам оборонной и стратегической промышленности Олег Уруский съездил на Донбасс, где ознакомился с состоянием вооружения и военной техники украинской армии.

Кроме того, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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