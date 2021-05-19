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ТКГ договорилась разблокировать работу двух КПВВ на Донбассе

19 мая, 21:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое"

КПВВ "Счастье"

КПВВ "Счастье" / Фото: Александр Махов, Сегодня

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в ходе сегодняшней видеоконференции договорилась о разблокировании процесса открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.

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Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ в Telegram.

"Стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое", – говорится в сообщении.

Отмечается, что координатор гуманитарной подгруппы посол Тонни Фриш подтвердил готовность посетить указанные КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия.

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Украинская сторона также предложила согласовать план разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения.

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Кроме того, Украина по-прежнему настаивает на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых боевиками лиц и принимает все необходимые меры для этого, но ее предложения "не встречают должной реакции российской стороны".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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