"Только начинают стрелять – люди уже кричат: "В погреб!" – жители Авдеевки про обстрелы

Трехлетний Максим из Авдеевки мечтает увидеть мирное небо. А вместо этого видит разрушенный потолок в доме, где родился. Ведь дом расположен всего в километре от линии разграничения. От ежедневных потрясений мальчик плачет по ночам.

Любимая комната Максима разрушается прямо на глазах.

Новые куски потолка постоянно падают. Находиться здесь очень опасно.

Все это – последствия пожара. Дом загорелся ночью, во время обстрела. Тогда чудом никто не погиб.

"Здесь соседи все прибежал, все мужики, начали все из дома выносить на улицу, мы с ребенком выбежали", – рассказывает бабушка Максима Лидия Мочалова.

Они оказались зимой под открытым небом с маленьким ребенком. Сначала жили у соседей и знакомых, но весной вернулись домой.

"Крышу залили, а была зима, все замерзло, весна пришла – начало оттаивать, все тает, потолок рухнул", – говорит Лидия Мочалова. Мама и бабушка очень переживают за мальчика. Такие проблемы – тяжелый удар по его психологическому здоровью.

"Он уже начал понимать, что, если стреляют – это опасно. Вот ночью недавно, позавчера, по-моему, стреляли сильно, а он плакал", – говорит бабушка Максима.

В этой семье ценят каждую минуту тишины. Когда она наступает, Максим выезжает на прогулку на велосипеде. Но долго быть на улице нельзя.

"Только начинают стрелять – люди уже кричат: "Погреб, погреб!" Все бегут в погреб. И старики с палочками, и собаки, и кошки даже понимали это", – говорит бабушка Максима Лидия Мочалова. В тренде ВСУ снова понесли потери на Донбассе: где было "жарко"

Максим живет с родителями и бабушкой. Семья медленно привыкает к трудностям, которые выпали на их долю.

Уже шестой год семья получает продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова.

"Большое ему спасибо! Для нас это самое важное!" – говорит Лидия Мочалова.

Вдоль всей линии разграничения выдано почти 12,5 млн. наборов выживания. Такая помощь уже спасла миллион жизней.

"Ринату Ахметову – спасибо большое! Помогает, помощь дает, без него никак бы мы, ну никак", – говорит жительница Авдеевки Елена Глазунова.

Сейчас главное – дождаться мира, говорит Елена, ведь тогда в Авдеевке все изменится. И свой разрушенный дом они смогут восстановить.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце двухлетнему Захару Сивову.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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