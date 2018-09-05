Три рассекающих удара: российская пропаганда пугает боевиков "наступлением" ВСУ

Сегодня, 10:12

Наступление якобы должно развиваться в направлении Докучаевск, Горловка и Алчевск

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ
Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ

После уничтожения главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко, российские и подконтрольные оккупационной администрации на Донбассе СМИ начали активно разгонять слухи о якобы готовящемся на 14 сентября широкомасштабном наступлении ВСУ на Донбассе.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Согласно "версии" оккупантов, "наступление ВСУ" будет выглядеть следующим образом:

- операция якобы готовится в виде одновременных рассекающих ударов по трем направлениям и должна продлиться до пяти дней;

- для проведения операции якобы сформированы три ударные группировки Объединенных сил – в направлении Докучаевск, Горловка и Алчевск. Подтянута тяжёлая бронетехника и артиллерия, подразделения ВСУ уже получили дополнительный БК (боекомплект) и снаряжение;

- также, по версии боевиков, на фронт перебрасываются полностью экипированные и вооружённые "восемь батальонов Яроша";

- украинские войска перебрасываются и сосредотачиваются под прикрытием учений "Шторм-2018". А войска "второго эшелона" якобы уже получили указание быть готовыми к вводу в бой на 2-3 день операции для её развития и усиления натиска;

- конечно же, руководить и контролировать ход проведения "операции" будут некие "натовские военные" и "международные наёмники", которые "уже прибыли" в соответствующие штабы и ПУ Объединенных сил;

- "костяк" этих измышлений оккупантов постоянно дополняется различными "деталями" – вроде "накачивания военнослужащих ВСУ ненавистью к населению Донбасса и ополчению", или "вхождения в состав ударных группировок ОС подразделений НАТО", и пр.

Как пишет военный эксперт, эти слухи распространяются со ссылками на "сведения военной разведки ДНР". При этом активно проводящиеся оккупантами после уничтожения Захарченко фильтрационные и заградительные мероприятия с досмотрами и обысками местного населения в различных районах оккупированных территорий добавляет нервозности и напряжения местным гражданам, ожидающим со дня на день "наступления ВСУ".

Тымчук напомнил, что слухи о "наступлении ВСУ" начали распространять до уничтожения Захарченко, однако инцидент в донецком кафе "Сепар" не повлиял на их интенсивность, наоборот, после ликвидации "главы ДНР" распространение информации о "грядущем наступлении ВСУ" приобрело более массированный характер.

По его мнению, это может свидетельствовать о наличии и реализации у командования оккупационных войск плана по провоцированию дальнейшей эскалации боевых действий на одном или нескольких участках района проведения операции ОС, с последующим обвинением в этом властей Украины.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в ресторане "Сепар" в центре Донецка прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко и его охранник. Ранения также получили 12 человек, в их числе оказались самозваный "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") и руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.
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