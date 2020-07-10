"Ты что делаешь, тварь!": на Донбассе мужчина разбил знак "Украина" (видео)

В Станице Луганской мужчина разрушил знак "Украина", который находится возле автодороги с круговым движением и пункта пропуска. Об этом в своем Facebook рассказала спикер полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
В Сети уже появилось видео инцидента:
Внимание! На видео содержится нецензурная лексика!
Полицию на место вызвали очевидцы. Пока они ждали копов, обращались к вандалу, но помешать ему не пытались.
Когда туда приехали копы, они установили личность вандала. Им оказался 52-летний местный житель. Мужчина был ранее судимый и нигде не работал. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.
"По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство". Проводятся первоочередные следственные действия", -добавила Погукай.
Напомним, ранее в Старобельском районе Луганской области вандалы поглумились над памятником в честь создания батальона "Айдар". Мужчина, который разбил памятный знак, попал на видео.
Также мы сообщали, что в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиковна памятник меценату Александру Полю.
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