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"Ты что делаешь, тварь!": на Донбассе мужчина разбил знак "Украина" (видео)

10 июля, 11:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Расследованием инцидента уже занялись копы

В Станице Луганской мужчина разрушил знак "Украина", который находится возле автодороги с круговым движением и пункта пропуска. Об этом в своем Facebook рассказала спикер полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

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В Сети уже появилось видео инцидента:

Внимание! На видео содержится нецензурная лексика!

Полицию на место вызвали очевидцы. Пока они ждали копов, обращались к вандалу, но помешать ему не пытались.

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Когда туда приехали копы, они установили личность вандала. Им оказался 52-летний местный житель. Мужчина был ранее судимый и нигде не работал. Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.

"По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 УК Украины "Хулиганство". Проводятся первоочередные следственные действия", -добавила Погукай.

Напомним, ранее в Старобельском районе Луганской области вандалы поглумились над памятником в честь создания батальона "Айдар". Мужчина, который разбил памятный знак, попал на видео.

Также мы сообщали, что в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиковна памятник меценату Александру Полю.

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Донбасс Луганская область знак Станица Луганская

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