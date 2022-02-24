Бои под городом и разбомбленные воинские части. Что происходит под Сумами

В городе Ахтырка на центральной площади стоят русские войска, информации о погибших нет

Военное вторжение России в Украину произошло утром / Фото: Коллаж: Сегодня

Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону.

Об этом пишет "Суспільне".

Реклама

По имеющейся информации, РФ совершает наступление со стороны Конотопа.

В Ахтырке на центральной площади стоят русские войска. Относительно погибших информации нет, сообщает ОГА.

Журналист канала Рада в Ахтырке рассказал, что оккупанты разбомбили две воинские части и шли бои под городом.

Реклама

Что известно?

Читайте также: