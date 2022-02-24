Бои под городом и разбомбленные воинские части. Что происходит под Сумами

Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону.
Об этом пишет "Суспільне".
По имеющейся информации, РФ совершает наступление со стороны Конотопа.
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В Ахтырке на центральной площади стоят русские войска. Относительно погибших информации нет, сообщает ОГА.
Журналист канала Рада в Ахтырке рассказал, что оккупанты разбомбили две воинские части и шли бои под городом.
Что известно?
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