У медиков Мариуполя появилась современная неонатальная скорая

Эта машина уже спасла не одну человеческую жизнь

У медиков Мариуполя появилась новенькая скорая – неонатальна. Это автомобиль с кювезами, жизненно необходимым для транспортировки недоношенных детей. Только врачи получили новую быструю, как на следующий день поступил вызов. Новорожденного мальчика необходимо было доставить в запорожскую специализированную клинику.

"Ему требовалась операция. Малыша мы положили в кювез. Все очень удобно – и для ребёнка, и для бригады". – говорит медсестра выездной бригады Ольга Тавровская.

Дорога длилась три с половиной часа. Малыша довезли в удовлетворительном состоянии, и передали коллегам из стационара.

"Мы можем правильно, быстро, качественно оказать ту или иную помощь тому или иному солнышку, которое будет радовать каких-то родителей", – говорит Ольга Тавровская.

Сейчас двухмиллионное население Донецкой области обслуживают 179 бригад экстренной медицинской помощи и четыре – выездной консультационной. Последние берутся за самые сложные случаи и транспортируют тяжелобольных в высокоспециализированные медучреждения.

"Эта машина уже спасла не одну человеческую жизнь. 27 декабря мы получили этот автомобиль. За этот период было транспортировано семерых детей в другие регионы: в Киев, Запорожье, Днепропетровск", – рассказывает эксперт департамента здравоохранения Андрей Кононов.

Медсестра Ольга Тавровская вспоминает, как раньше приходилось транспортировать младенцев.

"И обкладывали одеялами, и на руках везли", – говорит Ольга.

Медики охотно демонстрируют преимущества современного автомобиля.

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"В этой машине ребенок пристегнут в кювезе, бортик не дает ударится об корпус", – объясняет Ольга Тавровская.

Этот автомобиль медики получили в рамках проэкта "200 скорых для Украины", который реализуется по инициативе Президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова. Сверхсовременные скорые разъехались по всей Украине.

"То, что мы получили такие автомобили, это хорошая инициатива, которая помогает спасти не одну человеческую жизнь", – объясняет эксперт департамента здравоохранения Андрей Кононов.

Ежедневно медики скорой работают в экстремальных условиях. Поэтому время от времени проходят обучение, чтобы усовершенствовать навыки.

"Каждой подстанции выделен день в неделю, приезжает группа и обучается", – рассказывает сотрудник учебно-тренировочного центра Александр Кононов.

Сейчас современные машины с квалифицированным персоналом круглосуточно дежурят, чтобы в любой момент прибыть на вызов в полной готовности к спасению жизни малышей.

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Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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