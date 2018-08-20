У ООН не хватает денег на гуманитарные программы на Донбассе

Координатор системы ООН в Украине заявила, что финансирование гуманитарного реагирования на Донбассе обеспечено менее чем на треть

Увеличить помощь гражданским на Донбассе призывает координатор системы Организации Объединенных Наций в Украине Оснат Лубрани. По ее словам, у ООН есть лишь треть необходимых для этого денег.

Она напомнила, что во время боев на востоке Украины погибли более трех тысяч гражданских лиц и более девяти тысяч были ранены.

"У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее чем на треть от необходимой суммы", – отметила Лубрани.

Напомним, в апреле тогдашний руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина — в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.