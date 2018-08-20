На Донбассе враг срочно усилил "мобилизацию": в разведке сообщили о панике боевиков

Российско-оккупационные войска на Донбассе усиленно занялись "мобилизацией" местного населения на фоне слухов о якобы "наступлении" украинской армии в период праздников Дня Флага и Дня Независимости, которые распускают российские "военные эксперты". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что российское командование приказало ответственным "органам" в т.н. "Л/ДНР" усилить работу по мобилизации местного населения.

Это связано с "провокационными заявлениями псевдоавторитетных российских "военных экспертов", которые на основании надуманной, искаженной и предвзятой информации прогнозируют "активизацию боевых действий подразделениями Объединенных сил в период проведения государственных праздников Украины (День Флага, День Независимости)".

В итоге т.н. "республиканские военные комиссариаты Л/ДНР" дополнительно стали уточнять списки и места пребывания всех категорий граждан на оккупированных территориях. Кроме того, на неопределенный срок продлена продолжительность сборов с офицерами-резервистами, которые проводятся на базе соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ".

Еще в мае сообщалось, что главари "Л/ДНР" пугали слухами о наступлении ВСУ, но боевики не верят ни командирам, ни пропаганде. Именно так рядовым боевикам объясняют причины постоянных проверок и введение режима боевой готовности соединений и частей т.н. "1-го и 2-го армейских корпусов".

Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, российско-оккупационное командование на Донбассе так напугало "наступлением" ВСУ, что боевики стали "бронировать" себе места в больницах.