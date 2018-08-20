ВСУ хорошо проучили боевиков и заставили в два раза снизить число обстрелов

Сегодня, 07:12

Ситуация на Донбассе остается сложной, но контролируемой

Фото: Facebook Геншштаба ВСУ
Фото: Facebook Геншштаба ВСУ

За прошлые сутки, 19 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой. Противник 20 раз открывал огонь по позициям наших войск, тяжелое вооружение не применялось.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП.

Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Катериновки, Луганского, Южного, Железного Зайцево, Новоселовки Второй, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Также поблизости Катериновки противник применил вооружение БМП.

В течение текущих суток, 20 августа, боевики из гранатометов и стрелкового оружия три раза обстреляли позиции украинских защитников в районах Широкино и Лебединского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошлые и текуще сутки нет.

По данным украинской разведки, два оккупанта получили ранения.

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Напомним, сутками ранее, 18 августа, боевики 43 раза обстреляли позиции Вооруженных силы Украины, в том числе четыре раза – из тяжелого вооружения. Ответным огнем двое оккупантов были уничтожены, еще шестеро ранены.

17 августа боевики 40 раз обстреляли позиции украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Ответным огнем ВСУ были уничтожены два врага, а еще одного – ранили.

Также ранее сообщалось, что по итогам 100 дней операции Объединенных сил были ликвидированы 256 боевиков и 427 наемников получили ранения различной степени тяжести.
Донбасс, боевики, обстрелы, потери боевиков

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"Сегодня"

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